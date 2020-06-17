НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

17.06.2020, 19:08, Новости дня

Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО призывает Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями, передает ТАСС.

В мае Столтенберг заявлял о намерении НАТО оставаться ядерным альянсом. Он утверждал, что ядерное оружие «нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий».