 

НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

17.06.2020, 19:08, Новости дня

Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО призывает Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями, передает ТАСС.

В мае Столтенберг заявлял о намерении НАТО оставаться ядерным альянсом. Он утверждал, что ядерное оружие «нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / В ЕС не видят причин для отмены санкций в отношении Москвы

26.05 / Завхоз замазал фреску

15.06 / Глава «Газпром нефти» счел логичным продление максимального сокращения добычи

23.04 / “Роснефть” определилась с дивидендами за 2019 год

14.05 / В Украине впервые провели более 8 тыс. тестирований на коронавирус за сутки

07.06 / В Киевской области мужчина зарезал трех человек – СМИ

12.05 / На Колыме разрешили гулять и ходить в торговые центры, общепит пока закрыт

13.04 / Штормы на юго-востоке США унесли жизни шести человек

14.05 / Стали известны сроки закладки четвертого ледокола типа «Арктика»

17.05 / Стрельба в магазине в Москве: два человека пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска