Жителя Чечни приговорили к 9 годам колонии

17.06.2020, 18:55, Разное

…за перевоз ста евро по Германии для членов ИГ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 9 годам колонии строгого режима жившего в Германии чеченца Шамиля Мусаева, признав его виновным в финансировании «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации). Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Мусаев в январе прошлого года перевез полученные от членов ячейки ИГ сто евро из немецкого Хоффенхайма в Берлин другому стороннику организации, добавив к сумме свои сбережения. Его задержали спустя несколько месяцев в апреле, когда он с супругой ехал в Чечню через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

Тогда у него была изъята флешка с видеообращением лидера запрещенного в РФ «Имарата Кавказа» Аслана Бютукаева, присягавшего лидеру ИГ. Мусаев якобы использовал видео для вербовки, говорится в материалах дела.

В суде Мусаев, как писал «Кавказский узел», отрицал вину и называл дело сфабрикованным: по его словам, первые два месяца его держали в грозненском следственном изоляторе «практически без еды», после чего заставили подписать уже готовые признательные показания, перевели в СИЗО Владикавказа и под давлением заставили отказаться от адвоката.