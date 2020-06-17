Появился способ диагностики коронавируса без тестов
17.06.2020, 18:53, Новости дня
Медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, исследование опубликовано в журнале Chest.
Для исследования учеными были проанализированы данные около 12 тыс. пациентов клиники, передает РИА «Новости».
По итогам статистической обработки данных исследователи представили онлайн-калькулятор риска. Модель прогнозирует риск инфицирования на основании пола человека, его возраста, этнической принадлежности, региона проживания, наличия хронических болезней и принимаемых медикаментов.
В пресс-релизе исследования сообщается, что модель оказалась надежной при проверке в другом регионе – штате Флорида – и на дистанции, поскольку в этом штате использовались данные пациентов в промежуток с 2 по 15 апреля.
Как подчеркнули исследователи, полученные прогнозы не могут заменить результатов лабораторной диагностики и других методов определения COVID-19. Отмечается, что эта информация полезна, прежде всего, для врачей, которые определяют риск положительного теста на коронавирус у пациента.
Ранее сообщалось, что ученые университетского медицинского центра Амстердама обнаружили у переболевших коронавирусом антитела, обеспечивающие мощную защиту от повторного заражения.
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