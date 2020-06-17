Европейские рынки растут в надежде на скорое восстановление экономики

17.06.2020, 18:52, Новости дня

Европейские рынки в среду демонстрируют позитивную динамику, отражая надежды инвесторов на скорое восстановление экономики.

Лондонский индекс FTSE к середине торгов поднялся на 0,5 процента, парижский CAC-40 на 0,7 процента, франкфуртский DAX – на 0,4 процента.

Большинство азиатских рынков в среду закрылось повышением: сиднейский S&P/ASX вырос на 0,8 процента, гонконгский Hang Seng – на 0,5 процента, шанхайский SSE Composite и сельуский KOSPI – на 0,1 процента, тайваньский TSEC – на 0,2 процента.

Токийский Nikkei закрылся снижением на 0,5 процента, мумбайский Sensex опустился на 0,2 процента.

На нефтяных рынках в среду в среду наблюдается небольшой спад: американская сырая нефть торгуется по 38,09 доллара за баррель, опустившись на 0,7 процента, а эталонная Brent – по 40,79 доллара за баррель, опустившись на 0,4 процента.

Все три ключевых биржевых индекса в США в среду демонстрируют позитивный тренд, обещая хорошее открытие на Уолл-стрит после отмеченного накануне уверенного роста в связи с появлением новых данных, свидетельствующих о рекордном росте розничных продаж: их объем в мае увеличился на 17,7 процента.