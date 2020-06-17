 

Минфин США ввел санкции против лиц, наживающихся на переселении сирийцев

17.06.2020, 18:52, Новости дня

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц, которые обогащаются за счет массового переселения мирных сирийцев.

Это первый случай, когда Минфин ввел санкции в рамках Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии, который был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.

«Соединенные Штаты не будут бездействовать, пока режим Асада переселяет мирных граждан ради обогащения лояльных ему элит, – заявил министр финансов Стивен Мнучин. – Министерство финансов продолжит использовать свои инструменты и полномочия в отношении режима Асада и его сторонников, которые наживаются на страданиях сирийского народа».

Санкции связаны с застройкой земель, экспроприированных у вынужденных переселенцев.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / В Совфеде отреагировали на угрозы введения новых санкций со стороны США

18.05 / Первый шторм сезона 2020 года принес ливни в Северную Каролину

10.04 / В Полтавской области два медработника заболели COVID-19

13.05 / Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, нарушив карантин местных властей

16.06 / Программиста Лисова доставили в аэропорт Нью-Йорка для депортации в Россию

20.04 / Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

14.05 / Посольство Израиля в Украине довольно тем, как Нацполиция рассмотрела вопрос антисемитизма в Коломые

02.05 / Al Jazeera – опасаясь дефицита продуктов, британцы вернулись к своим огородам

21.04 / Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Белоруссии и Армении

29.05 / ЕС выделил Украине кредит в 500 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска