Минфин США ввел санкции против лиц, наживающихся на переселении сирийцев

17.06.2020, 18:52, Новости дня

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц, которые обогащаются за счет массового переселения мирных сирийцев.

Это первый случай, когда Минфин ввел санкции в рамках Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии, который был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.

«Соединенные Штаты не будут бездействовать, пока режим Асада переселяет мирных граждан ради обогащения лояльных ему элит, – заявил министр финансов Стивен Мнучин. – Министерство финансов продолжит использовать свои инструменты и полномочия в отношении режима Асада и его сторонников, которые наживаются на страданиях сирийского народа».

Санкции связаны с застройкой земель, экспроприированных у вынужденных переселенцев.