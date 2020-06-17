Минфин США ввел санкции против лиц, наживающихся на переселении сирийцев
17.06.2020, 18:52, Новости дня
Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц, которые обогащаются за счет массового переселения мирных сирийцев.
Это первый случай, когда Минфин ввел санкции в рамках Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии, который был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.
«Соединенные Штаты не будут бездействовать, пока режим Асада переселяет мирных граждан ради обогащения лояльных ему элит, – заявил министр финансов Стивен Мнучин. – Министерство финансов продолжит использовать свои инструменты и полномочия в отношении режима Асада и его сторонников, которые наживаются на страданиях сирийского народа».
Санкции связаны с застройкой земель, экспроприированных у вынужденных переселенцев.
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Русская служба «Голоса Америки»
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