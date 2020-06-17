 

Мнение: Железнодорожные фото, отмена банковского роуминга и кража российских денег в Йемене

17.06.2020, 18:50, Разное

1. Я прикрепил к посту фотографию семьи машиниста железной дороги Екатеринбург–Челябинск, взятое из замечательной подборки железнодорожных фотографий времён поздней Российской Империи. Всю подборку можно увидеть вот здесь:

https://humus.livejournal.com/5254594.html

А вот ещё одна интересная подборка из лапотной России, дореволюционный автосалон (фотографии старинных мотоциклов и автомобилей): 

https://von-hoffmann.livejournal.com/582775.html

2. Цифровизация экономики требует максимального снятия лишних барьеров в этой самой экономике. Мы продолжаем уверенно идти этим путём. На днях в России отменили банковский роуминг:

https://ria.ru/20200614/1572897405.html

Российским банкам с 14 июня запрещено брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

3. Сепаратисты в Йемене освоили методы революционной экспроприации:

https://lenta.ru/news/2020/06/16/yem/

Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.

Всего было похищено 64 миллиарда риалов (примерно 255 миллионов долларов). Их отобрали в результате нападения на военный конвой.

Бойцы «Южного переходного совета» объяснили поступок желанием побороть коррупцию среди высшего руководства страны. Согласно их заявлению, правительство с высокой долей вероятности расхитило бы бюджетные средства и не смогло бы использовать их для развития страны.

Подозрительно. Западные СМИ продолжают писать о том, что российский Гознак печатает деньги для зарубежных стран по заказам их центробанков. Выглядит как артподготовка к каким-нибудь очередным санкциям против России.

Источник: Место для дискуссий



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