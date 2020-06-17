 

Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

17.06.2020, 18:48, Новости дня

Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.

«Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны», – сказал Тарасов «Интерфаксу».

При этом он отметил, что варианты обмена россиян на Уилана с ним никто пока не обсуждал.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.



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