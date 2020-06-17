 

Меркель призвали подготовить ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

17.06.2020, 18:48, Новости дня

Комитет бундестага ФРГ по энергетике призывает немецкое правительство подготовить предложения об ответе Германии и ЕС на санкции США против «Северного потока – 2».

«На своем 78-м заседании сегодня комитет по экономике и энергетике под председательством Клауса Эрнста (левые) подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении проекта трубопровода «Северный поток – 2». На общефракционном уровне было выражено единодушное мнение, что такие экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приняты», – передает РИА «Новости» заявление комитета.

Указывается, что правительство ФРГ должно подготовить и представить предложения для «четкого ответа от Германии и Европейского союза».

Ранее в МИД РФ заявили, что возможные новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper заявили, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.



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