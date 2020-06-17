Крисси Тейген забавно попрощалась со своими грудными имплантами

17.06.2020, 18:45, Разное

Чувство юмора, легкость и простота в общении с подписчиками и журналистами Крисси Тейген – модели и жены музыканта Джона Ледженда – не могут не располагать к себе. Еще весной знаменитость откровенно признавалась, что очень хочет удалить из груди импланты, несколько недель назад заявила, что вскоре ей предстоит операция, и вот наконец 11 июня Крисси попрощалась с инородными полусферами в своем теле, чем сразу же поделилась с подписчиками. На днях модель вернулась домой, где ее ждал весьма необычный подарок от друзей – торт в форме груди с установленным на нем могильным памятником и надписью “Покойся с миром, 2006-2020”. Уверены, Крисси такой жест очень повеселил!

Крисси Тейген и Джон ЛеджендНе менее забавный подарок Крисси получила ранее от дочери Луны. После операции Крисси обнаружила у себя в палате письмо от 4-летней малышки с такими словами: “Желаю веселого расставания со своими сисями. С любовью Луна. Пока, сиси”.

Операция прошла замечательно. Но лучшая часть моего пребывания здесь – это проснуться и получить такую записку, – отметила Крисси.

Письмо от дочери Луны Напомним, о том, что ей предстоит операция, Крисси Тейген рассказала в конце мая:

Привет! Итак, я опубликовала в Twitter видео, как сдаю тест на “ковид”, так как мне скоро предстоит операция. Множество людей по понятным причинам стали любопытствовать (и очень настойчиво), что я собираюсь делать, поэтому я решила все же сказать: я собираюсь вытащить импланты из груди! Они служили мне в течение многих лет, но я больше не хочу с ними жить. Я хочу иметь возможность застегивать молнию на платье своего размера и лежать на животе, не испытывая дискомфорт. Ничего страшного! Так что не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь – чистый жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкие, чудесные мешки с жиром.

Операцию по увеличению груди Тейген сделала в 20 лет, чтобы красиво выглядеть в купальниках. Об этом она рассказывала во многих интервью. После рождения второго ребенка модель все чаще стала задумываться о том, чтобы провести повторную операцию: кормление грудью двоих малышей не прошло бесследно, и старые импланты уже не соотвествовали размерам изменившейся груди Крисси.