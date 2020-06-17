Киану Ривз готов 15 минут поболтать в Zoom с любым желающим

17.06.2020, 18:45, Разное

Пандемия коронавируса внесла изменения во многие сферы жизни, но в первую очередь почувствовала ее последствия система здравоохранения. И речь не только о медиках, которым приходится работать без сна и отдыха. Медицинскую помощь людям с другими заболеваниями стало получать гораздо сложнее. Одними из тех, кто сильнее всего страдает от этого, стали люди с онкологическими заболеваниями. Помочь им необычным способом на днях решила благотворительная организация Camp Rainbow Gold: она объявила о начале онлайн-аукциона, главным лотом которого станет онлайн-встреча с Киану Ривзом. Вырученные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Победителю аукциона достанется возможность поговорить с актером по Zoom и задать любые вопросы в течение 15 минут. Свою ставку можно сделать уже сегодня, а закроются торги 22 июня. Последняя на момент написания материала ставка была 17 400 долларов.

Ранее на аукцион себя и свое время выставляли сестры Кардашьян. Приняв эстафету от бразильской супермодели Жизель Бундхен, Ким Кардашьян стала еще одним участником благотворительного марафона #allinchallenge. Цель проекта – собрать деньги, которые пойдут на поддержку людей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, Кардашьян предложила сходить на ланч вместе с ней и ее сестрами. Эта встреча будет запечатлена на камеры и войдет в один из эпизодов нового сезона телешоу “Семейство Кардашьян”.

В рамках этой же акции Крис Пратт искал смельчака, готового сняться в его новом фильме и быть съеденным динозавром, а Гвинет Пэлроу продавала “оскаровское” платье.