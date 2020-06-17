Президент Чехии отклонил приглашение на парад Победы в Москве

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17.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу.

«Получили информацию из канцелярии президента Чешской республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе дипмиссии.

Земан выразил сожаления по этому поводу и сообщил, что не может посетить Россию из-за ограничительных мер по коронавирусу. Глава государства поручил послу Чешской республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в параде Победы вместо него.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, однако был перенесен из-за коронавируса. В итоге президент Владимир Путин принял решение провести его 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, лидеров каких стран ждут на параде Победы.



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