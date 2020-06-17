Российские разработчики создали инновационную систему мониторинга автодорог

17.06.2020, 18:17, Разное

Российские специалисты стали авторами инновационнной системы мониторинга автодорожных магистралей, позволяющей значительно усовершенствовать данный профильный процесс. При обеспечении максимальной оперативности, методика позволяет производить наблюдения с меньшими затратами.

Главным базовым звеном новой системы спутникового наблюдения, представленной учеными Тюменского индустриального университета (ТИУ), стала специальная программа SimpIE, запатентованная специалистами научного учреждения в прошедшем году. По словам авторов разработки, эта оболочка обеспечивает продвинутый анализ визуальных спутниковых данных, реализуемый посредством таких факторов, как математическая статистика, теория массового обслуживания и теория транспортных потоков. Немаловажным является факт, что внедрение системы не требует запуска новых спутников, так как её функционирование опирается на открытые данные, предоставленные действующими системами геомониторинга. К слову, как информируют исследователи, использование именно такого способа отслеживания позволяет уменьшить ассигнования более чем в 400 раз, по сравнению с большинством выгодных существующих систем, основанных на использовании беспилотников или стационарных городских видеокамер.

“Разработанный нами программный продукт SimpIE на 40% выгоднее лучших аналогов, доступных сегодня на рынке. При этом точность получаемых программой данных выше на 5-8%”, – резюмировал один из руководителей проекта Сергей Санников. Об этом пишет интернет-издание IOP Conference Series Materials Science and Engineering.