 

Глава российских старообрядцев назвал уместным упоминание Бога в Конституции

17.06.2020, 18:16, Новости дня

«К сожалению, в советскую эпоху вера в Бога насильственно искоренялась, чтобы наше общество развивалось бы в русле атеизма. И закончилось это развалом Советского Союза», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Русской православной старообрядческой церкви Корнилий. Он выразил надежду на то, что на по итогам всероссийского голосования в Конституции будет закреплено упоминание о Боге.

«Учитывая историческое прошлое, принимая во внимание духовно-нравственное возрождение, происходящие в нашей стране, мы считаем уместным, чтобы в новой редакции Конституции РФ прозвучало великое слово «Бог», – сказал глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Митрополит напомнил о богатой и славной истории великой России. «И сегодня наше Отечество является сильной державой. Но сильна она не только в военном отношении, природными богатствами, территорией и ресурсами. Сила РФ – в ее духовных традициях, которые утвердило православие со времен Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром», – подчеркнул глава РПСЦ.

По словам Корнилия, «те ценности, те духовные сокровища, которые нам принесла вера Христова, помогали выжить народу в самые трудные, трагические моменты». «Из истории мы помним, что на долю народа выпадали и жестокие кровопролитные войны, иноземные нашествия, и голод, и внутренние смуты. Однако, несмотря ни на что, народ всегда преодолевал с Божией помощью все беды и от этого становился только опытнее, мудрее. И основная заслуга в этом принадлежит православной вере», – подытожил митрополит.

Напомним, в текст изменений Основного закона включено и упоминание о Боге. Так, статью 67 предлагается дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, […] признает исторически сложившееся государственное единство».

В середине марта Конституционный суд постановил, что включение в Основной закон указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Причем, проголосовать можно будет и досрочно – всю неделю начиная с 25 июня. 



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