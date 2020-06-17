 

Названы негативные последствия введения обязательного ЕГЭ по истории

17.06.2020, 18:16, Новости дня

Введение обязательного Единого государственного экзамена по истории может привести к упрощению содержания школьного предмета, считает руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических Оксана Решетникова.

«Обсуждается вопрос обязательного ЕГЭ или других процедур. Но весь диалог о введении обязательного ЕГЭ по истории несет существенные риски как социального, так и организационно-технологического характера. В частности, есть риск девальвации содержания учебного предмета в связи с тем, что содержание необходимо будет адаптировать к минимальному уровню освоения предмета», – передает ТАСС ее слова.

Решетникова также уточнила, что в настоящее время задания ЕГЭ по истории рассчитаны на наиболее подготовленных абитуриентов, с хорошим знанием истории.

«Поэтому поддержу мысль и идею о том, что использование того инструмента, который уже есть, превращение его и предание ему другого статуса, возможно, до допуска к итоговой государственной аттестации по аналогии с итоговым сочинением в одиннадцатых классах, по аналогии с итоговым собеседованием в девятых классах», – сказала она.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня.

Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Роскосмос показал плейлист улетевших на МКС космонавтов

10.04 / Собянин сказал, кого первым стоит поддержать на фоне пандемии

25.04 / Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

28.05 / В “Укрзалізниці” уволили руководство подразделения, которое отвечает за поезда “Интерсити”

17.04 / Нацбанк: Цены на продукты питания снизились из-за спада ажиотажа

18.04 / Турция назвала срок открытия туристического сезона

12.06 / “Вакарчук обнулился”, “Пора откладывать деньги на концерт”. Реакция соцсетей на сложение полномочий Вакарчуком

13.04 / Штайнмайер назвал пандемию «испытанием человечности» — но число жертв растёт, как на войне

29.04 / “Антиколомойский” законопроект готовится к рассмотрению по специальной процедуре – нардеп Кравчук

11.06 / Мэр Сиэтла в ответ на критику Трампа посоветовала ему вернуться в бункер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска