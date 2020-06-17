Рестораторы Москвы открыли около 700 летних веранд

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17.06.2020, 18:08, Новости дня

Около 700 летних веранд открыли рестораторы Москвы после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщил в среду глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

«В Москве открылись около 700 летних веранд из 2,5 тыс. Это говорит о том, что отрасль тяжело возвращается к нормальной жизни», – передает ТАСС слова Бухарова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.



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