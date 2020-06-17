Роспотребнадзор отказался считать вспышку коронавируса в Пекине второй волной

17.06.2020, 18:08, Новости дня

Вспышка коронавируса на рынке «Синьфади» в Пеккине не является второй волной, так как эпидемический подъем коронавирусной инфекции в Китае еще не завершился, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

«Это не вторая волна, они не завершили еще один эпидемический подъем и снижение. <…> В настоящий момент трудно однозначно сказать, что именно это новый очаг, потому что масштабы распространения инфекции не столь значимы, как в первый раз. Но у страха глаза велики, Китай в очередной раз демонстрирует нам озабоченность», – передает его слова ТАСС.

Эксперт добавил, что представить, чтобы новый пандемический подъем начался с разделочной доски для лосося, сложно. «Лососи и COVID – это абсолютно разные галактики. (…) А вот бессимптомные носители, которые оставили свои биологические отпечатки, следы на той доске, на которой разделывался лосось, вот это очевидный факт, потому что РНК вируса обнаружены как раз на этой доске», – объяснил Горелов.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией, но 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19, а также еще 45 бессимптомных носителей. К понедельнику в медучреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных.

Следы заражения, как ранее сообщалось, обнаружили на оборудовании для разделки морепродуктов и в партиях импортированного лосося. Однако советник управления коммерции Пекина Ван Хунцунь заявил, что китайские специалисты не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на пекинский оптовый рынок.

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой. После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего до второго.