Крещение людей и исцеление от болезней: место убийства Флойда сделали святыней

17.06.2020, 18:06, Новости дня

Место убийства афроамериканца Джорджа Флойда превратилось в объект религиозного паломничества. Сотни людей приезжают в Миннеаполис, чтобы принять участие в "службах возрождения". Об этом сообщает газета The Christian Post.

Представители христианских конфессий, посетившие место убийства Флойда, утверждают, что стали свидетелями чудес. Там даже проводятся обряды крещения. Для этого посреди дороги поставили ванну, в которую окунают людей. Якобы граждане, обратившиеся таким образом к Богу, примиряются друг с другом вне зависимости от цвета кожи.

CBN News сообщает даже о случае исцеления. У 20-летней девушки была травма со спиной, которой она страдала на протяжении полутора лет, но она пришла на место убийства афроамериканца и недуг вмиг исчез. Местный пастор Чарльз Каруку уверяет, что люди, посещающие мемориал, обретают надежду и цель в своей жизни.

Джорджа Флойда убил полицейский Дерек Шовин. Он прижал колено к шее мужчины и держал его так на протяжении более восьми минут. В результате афроамериканец скончался, причиной его смерти стала сердечно-легочная недостаточность. Убийство Флойда вызвало акции протеста в США. Вслед за ними подтянулись и другие страны, в числе которых, например, Великобритания и Франция.