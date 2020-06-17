УЕФА утвердил формат доигровки Лиги чемпионов 2020, Санкт-Петербург лишили права на прием финала в 2021 году

17.06.2020, 18:05, Новости дня

17 июня исполнительный комитет УЕФА в режиме видеоконференции утвердил положение о доигровке сезона 2019–2020 годов в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, турнир возобновится 7 августа ответными матчами 1/8 финала, которые не удалось провести в марте из-за вспышки коронавируса.

Начиная с 1/4 финала все оставшиеся игры пройдут на двух стадионах Лиссабона – “Да Луж” и “Жозе Алваладе”. Четвертьфиналы намечены на 12–15 августа, полуфиналы – на 18–19 августа, финал – на 23 августа. Начало всех игр решающей стадии – в 21.00 по среднеевропейскому времени (22.00 по Киеву).

В случае ничьей в основное время будут назначаться дополнительные два тайма по 15 минут, затем, в случае необходимости, серия 11-метровых.

Пока не определено, допустят ли на игры плей-офф зрителей. “УЕФА будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями, чтобы оценить сроки постепенного возвращения болельщиков”, – сказано в пресс-релизе.

Исполком также принял решение об изменении хозяев финальных матчей Лиги чемпионов в последующие годы. Изначально местом проведения финала 2020 был назван Стамбул. Теперь крупнейший город Турции примет это событие в 2021 году, а российский Санкт-Петербург, соответственно, в 2022-м.

23 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА отложил проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май 2020 года.