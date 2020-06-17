 

Профильный комитет Рады рекомендовал включить в повестку дня проект постановления об отставке Авакова

17.06.2020, 18:05, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины. Как сообщает ТСН, решение было принято на заседании комитета 17 июня.

Сам проект постановления комитет не обсуждал.

В соответствии с повесткой дня заседания, комитет рассматривал проект постановления №3606, который был зарегистрирован в Верховной Раде 5 июня. Его подали более 50 нардепов из фракций “Голос”, “Слуга народа” и “Европейская солидарность”.

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за “неспособность обеспечить должную работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств”. В качестве примеров “некомпетентности и профессиональной небрежности” нынешнего министра внутренних дел приводятся инциденты в Кагарлыке, убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе, перестрелка в Броварах и другие.

Авторы предлагают уволить Авакова на основании п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина. В то же время согласно закону “О Кабинете Министров”, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабмина только по его собственной инициативе или по представлению премьера. На рассмотрении Рады находится законопроект, который позволит увольнять отдельных членов правительства, но этот документ пока не принят. 

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Индекс самоизоляции в Уфе опустился до критической отметки в 2,6 балла

12.06 / Nike объявила праздничным днем дату отмены рабства в США

15.05 / Путин назначил крайний срок допвыплат медикам

17.05 / Заразившемуся коронавирусом протоиерею Смирнову стало лучше

03.06 / Московская биржа открылась ростом

22.05 / Налоговые поступления в Германии снизились на 23,5% на фоне пандемии

03.06 / Украина выходит на путь стабилизации эпидемии коронавируса – глава Европейского бюро ВОЗ

03.06 / Франция отреагировала на указ Путина о ядерном сдерживании

21.05 / Подведены промежуточные итоги работы проекта «Мы вместе»

05.05 / Нацполиция Украины задержала похитителей 450 старинных икон из церквей и монастырей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска