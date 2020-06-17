 

Доигровка Лиги Европы. Ответный матч “Шахтера” и “Вольфсбурга” могут перенести в Германию

17.06.2020, 18:05, Новости дня

Исполнительный комитет УЕФА объявил 17 июня, что все матчи плей-офф Лиги Европы начиная со стадии 1/4 финала пройдут в Германии, об этом сообщила пресс-служба союза.

Игры состоятся в Кельне, Гельзенкирхене, Дуйсбурге и Дюссельдорфе, финал примет Кельн 21 августа.

Окончательное решение о месте проведения ответных матчей 1/8 финала, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса, пока не принято. Встречи пройдут либо на полях команд, проводивших первую игру на выезде, либо на одном из немецких стадионов, определенных для плей-офф. Таким образом, матч донецкого “Шахтера” и “Вольфсбурга”, который изначально должен был пройти в Харькове 19 марта, возможно, перенесут в ФРГ. Первую встречу на поле “Вольфсбурга” чемпионы Украины выиграли со счетом 2:1.

Матчи 1/8 финала состоятся 5–6 августа. Пары “Милан” (Италия) – “Хетафе” (Испания) и “Севилья” (Испания) – “Рома” (Италия) определят четвертьфиналиста в одном матче (в марте эти команды не смогли встретиться из-за закрытия границ Италии и Испании).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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