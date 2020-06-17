Мнение: Опять про БОДи позитивных. Да сколько же можно.

17.06.2020, 17:58, Разное

Сегодня, а на дворе 17.06.2020, уважаемый мною romdorn в уважаемом мною сообществе new_rabochy опубликовал статью «Где взять деньги на БОД?».

Я много раз высказывал своё мнение про БОДи и прочие подачки населению, как и разбрасывание вертолётных денег, как и пособия на которые многие чернокожие американцы умудряются жить поколениями. Моё мнение резко отрицательное.

Причин тому очень много. Это и моё личное неприятие выплат пособий тем кто может работать, но просто не хочет. Это и чисто математический расчёт невозможности данного мероприятия чисто с экономических показателей любой страны, я не хочу сейчас останавливаться на какой либо стране конкретно. Это и понимание того, что вся эта популистская развлекаловка рассказами о близком и простом счастье для всех, в виде БОДи, которого злостные правители нас всех лишают, просто нагнетает напряженную обстановку в обществе, которая и так далека от нормальной.

Ребята, вы хотите, что бы на улицы вышли миллионы бездельников с плакатими «Хотим БОДи и за ценой не постоим»? Т.е. расовые протесты, по образу и подобию Америки, не прошли. Наш народ посмотрел по сторонам и не увидев объектов расового угнетения, усмехнулся и остался сидеть на диване.

Попробовали через поправки к конституции зайти с заднего крыльца, но народ тоже не прореагировал. Как не жили по конституции последние лет 40, так и не собираемся. И даже не просите, точнее не требуйте. Всё равно для одних будет закон и его превышение, а для других закона как не было, так и не будет. Меняй эту конституцию или не меняй, она от этого не заработает. В этой консерватории надо менять что-то другое.

Теперь решили разогнать тему БОДи. Дескать денежно угнетённых у нас всегда было больше чем расово, авось и сработает.

Раньше БОДи позитивные вообще обещали и молочные реки и кисельные берега и БОДи в виде двух МРОТ и плюс бесплатный фитнес и медицинскую страховку. После того как их раскритиковали и посмеялись над ними, такой БОДи превышал бюджет более чем в 2.5 раза, аппетиты поуменьшились и приземлились. Romdorn уже предлагает всего 5.5 т.р. в качестве БОДи со множеством оговорок. Т.е. уже получают не все и не всегда. Получилось «всего» 9 трлн. р. в год. При обычном бюджете в 20 трлн.р. Но и тут Romdorn не растерялся и предложил увеличить налоги, как он выразился, всего на 2 — 5 процентов. То что при повышении налогов их собираемость снижается, объявлено сказками и происками врагов БОДи.

В общем вот такая невесёлая картина вырисовывается. Нас хотят разделить ещё по одному признаку. На БОДи оптимистов и БОДи пессимистов.

Моя партия изначально предлагает совершенно иное решение вопроса. Бороться не со следствием, а с причиной. Причина в капитализме. Капитализм не изменится, прикрепляй ты к нему с боку бантик или нет. Гигантское различие в уровнях доходов населения всегда будет висеть над капитализмом как дамоклов меч и никакое перекрашивание этого меча или попытка назвать этот меч по другому, ситуации не изменит.

Партия выступает исключительно за то, что бы гражданин общества получал достойную зарплату за вклад, который он вносит в развитие общества. При этом все нетрудоспособные граждане должны быть обеспечены на том же уровне, что и работающие граждане. Но для этого необходимо очень многое сделать. Во первых изменить общественный строй, изменить структуру денежного обращения убрав у денег функцию накопления. Если хочешь что-то изменить, меняй не следствие, а докопайся до причины. Только так можно что либо изменить. Всё остальное будет только костылём или временными мерами, которые обычно приводят к ещё более худшим последствиям. Что, собственно мы сейчас и видим в Америки и Европах. Полумеры смерти подобны. Я хочу жить, а вы?

PS:

Пока готовилась и версталась статья, неожиданно выяснилось, что идеи БОДи у нас продвигают либертарианская партия, Анатолий Навальный очень топит за эту идею, Алан Маск не против и вся остальная «прогрессивная общественность». Хорошие сапоги, надо брать.