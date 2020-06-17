Полицейские в США поддержали пострадавших в стрельбе российских коллег

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17.06.2020, 17:53, Новости дня

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, которые пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте в понедельник, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«В посольство РФ в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В обращении полицейские просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему российскому офицеру, выражают солидарность с «братьями».

«Мы молимся о его выздоровлении», – говорится в обращении американских полицейских.

Накануне сообщалось, что МВД представит раненных в результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве полицейских к государственным наградам.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Они остановили машину такси за нарушение ПДД, после чего началась перестрелка с прохожим, который открыл огонь. Пострадали двое полицейских, сообщалось, что один из них в тяжелом состоянии. По факту стрельбы завели дело.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, он уроженец Ингушетии.



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