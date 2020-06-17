 

Брат Флойда потребовал от ООН защитить темнокожих в США

17.06.2020, 17:53, Новости дня

Брат погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Филонайз Флойд в среду обратился к совету ООН по правам человека с призывом оказать помощь темнокожему населению США в защите от расовой дискриминации.

«У вас есть полномочия помочь нам воздать справедливость моему брату Джорджу Флойду. Я призываю вас помочь ему, помочь мне, нам – темнокожим людям в Америке», – передает ТАСС слова Флойда на заседании Совета, посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия.

Также он выразил надежду, что СПЧ рассмотрит вопрос о создании независимой международной комиссии для расследования «убийств полицией темнокожих в Америке и насилия, применяемого против мирных протестующих».

Уточняется, что создать такую комиссию предложили страны Африки, инициировавшие проведение дискуссии по расовой дискриминации на нынешней, 43-й сессии СПЧ. Комиссия должна расследовать в США и других государствах проявления расизма в отношении африканцев и лиц, имеющих африканские корни. Эта инициатива отражена в проекте резолюции, внесенном на рассмотрение совета.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Госдеп обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

26.04 / Германия: Китай пытался добиться от нее позитивных отзывов о своей борьбе с COVID-19

24.05 / Скандалист Гренелл все же собрался в отставку

15.05 / Euronews – купаться можно, лежать нельзя — «коронавирусное» лето задаёт новые пляжные стандарты

10.06 / Представители Ефремова не вышли на связь с семьей погибшего

27.04 / Мировой нефтепром больше не может делать ставку на Китай

20.04 / В Гражданском кодексе пропишут соседские права

05.05 / В Украине утвердили проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

02.05 / В Берлине первомайская демонстрация закончилась задержанием участников

01.05 / Guardian – в Швеции решили предотвратить гуляния в Вальпургиеву ночь тонной куриного помёта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска