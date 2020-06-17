Брат Флойда потребовал от ООН защитить темнокожих в США

17.06.2020, 17:53, Новости дня

Брат погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Филонайз Флойд в среду обратился к совету ООН по правам человека с призывом оказать помощь темнокожему населению США в защите от расовой дискриминации.

«У вас есть полномочия помочь нам воздать справедливость моему брату Джорджу Флойду. Я призываю вас помочь ему, помочь мне, нам – темнокожим людям в Америке», – передает ТАСС слова Флойда на заседании Совета, посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия.

Также он выразил надежду, что СПЧ рассмотрит вопрос о создании независимой международной комиссии для расследования «убийств полицией темнокожих в Америке и насилия, применяемого против мирных протестующих».

Уточняется, что создать такую комиссию предложили страны Африки, инициировавшие проведение дискуссии по расовой дискриминации на нынешней, 43-й сессии СПЧ. Комиссия должна расследовать в США и других государствах проявления расизма в отношении африканцев и лиц, имеющих африканские корни. Эта инициатива отражена в проекте резолюции, внесенном на рассмотрение совета.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

Также на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.