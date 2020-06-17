«Расширенные возможности»

17.06.2020, 17:49, Разное

Украина официально стала ближе к НАТО.

Украина 12 июня официально стала партнером НАТО с «расширенными возможностями» — наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией (Enhanced Opportunities Partner — EOP).

Еще в 2002-м при Леониде Кучме Украина продекларировала желание вступить в НАТО, но всерьез добиваться членства начали после «оранжевой» революции 2004 года, когда Москва пыталась навязать в президенты Виктора Януковича, а получила Виктора Ющенко. В 2005-м была принята программа «Ускоренного диалога» Украины с НАТО. Одновременно вступления в Альянс добивалось постреволюционное правительство Михаила Саакашвили в Грузии.

На Будапештском саммите НАТО в апреле 2008-го Украина и Грузия настойчиво требовали, чтобы им предоставили план действий по членству, или ПДЧ (Membership Action Plan), — согласованный список требований для вступления в Альянс. В 2004-м семь европейских стран, включая три Прибалтийские республики, стали членами НАТО лишь через год после получения ПДЧ.

Конечно, Македония много лет провела на стадии ПДЧ, пока не согласилась стать Северной Македонией, чтобы Греция отозвала вето на македонское членство.

В 2008-м в Бухаресте ни Украина, ни Грузия ПДЧ не получили:

Германия и Франция не хотели портить отношения с Владимиром Путиным и брать на себя обязательства защищать украинские и грузинские границы от вторжения, как свои.

В 2010-м Янукович все же стал президентом и сближение с НАТО свернул. После его свержения в 2014-м, после Крыма и Донбасса, стремление в Альянс вернулось и окрепло, став украинской общественно-политической доминантой. Но канцлер Ангела Меркель и немецкое вето никуда не делись, так что ПДЧ Киеву не дают. Но и право демократической европейской Украины добиваться членства в НАТО никто не отрицает.

Теперь EOP с «расширенными возможностями» позволит Украине теснее сотрудничать с Альянсом, но никаких гарантий вступления не дает.

В Киеве EOP восприняли с энтузиазмом. Обещают оперативно принять в Раде законы, которые обычно требуют от новых стран–членов по ПДЧ: о парламентском (гражданском) контроле силовиков (оборона и безопасность), о прозрачности (гражданском контроле) в госзакупках, в области гостайны и т.д.

Украина уже начала преобразовывать штабную советско-постсоветскую систему управления ВСУ по западным лекалам.

Объявлено, что к 2025 году знание английского языка — командного языка НАТО — станет обязательным для любых офицеров-командиров в ВСУ.

Это, кстати, было серьезной проблемой в Польше, где ко времени вступления в НАТО в конце 90-х многие офицеры и генералы Войска Польского — выпускники советских академий — хорошо говорили по-русски и никак по-английски. Было много недовольства и немало увольнений, но теперь все научились.

По большому счету EOP сводится именно к вполне прагматичному укреплению оперативной совместимости войск стран-партнеров с войсками стран НАТО. Австралийцы, грузины, иорданцы, шведы и финны воевали вместе с натовскими контингентами в Афганистане, а некоторые еще в Сирии и в Ираке. Шведские и финские военные интенсивно готовятся действовать совместно с НАТО в случае вооруженной конфронтации с РФ в балтийском регионе или в Арктике, оставаясь формально нейтральными — не членами НАТО.

Украинские контингенты также направлялись в Афганистан, в Косово, в Ирак. Политически НАТО — система коллективной обороны Европы и Северной Америки от внешней агрессии. В военно-практическом плане НАТО — это созданная в результате многолетних усилий совместимая многонациональная система боевого управления, снабжения и вооружения. Если когда-нибудь политические руководители решат вместе воевать, то разномастные ВС нескольких десятков стран союзников и партнеров смогут эффективно взаимодействовать на поле боя, используя единый командный язык, имея готовые союзные штабы и совместимые системы вооружений.

Украина в НАТО не входит и неизвестно, когда войдет, но ВСУ должны быть готовы воевать вместе с поляками, немцами и прочими, если будет на то политическое решение.

Москве включение Украины в EOP совсем не понравилось. Замминистра МИД Александр Грушко (бывший постпред РФ при НАТО) объявил на заседании комитета по международным делам Совета Федерации, что,

включая Украину в EOP, «Альянс поощряет партию войны в Киеве» с целью продлить конфликт в Донбассе, «чтобы продолжать в геополитических целях эксплуатировать мифическую угрозу со стороны России».

Похоже теперь, после назначения на госдолжность Саакашвили, президент Владимир Зеленский окончательно зачислен в состав «киевской партии войны», с которой, как и вообще со всем западным миром, разговор следует вести с позиции силы, развертывая гиперзвуковые и прочие устрашающие ракеты, что не может не вызвать ответную реакцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия — «угроза номер два». В Конгрессе США представлен доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам»

В июне в Польше и в Прибалтике начались отложенные и сильно сокращенные из-за пандемии коронавируса совместные с американцами учения по отражению регионального внешнего нападения с последующим контрнаступлением — Defender Europe 2020.

А в Балтийском море проходят учения ВМФ стран НАТО вместе с ВМФ Финляндии и Швеции — Baltops 2020. В ответ, по сообщению командования Балтфлота, из Калининградской области произвели «электронные одиночные и групповые имитирующие пуски» условно ядерных ракет «Искандер» — очевидно, по целям в Польше. А береговые ракетные комплексы «Бастион» отработали «уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море». Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Балтфлота отработали «подавление радиосвязи различных диапазонов», а также сотовой связи и GPS.

Похоже, все при деле, все готовятся, что очень важно для всех заинтересованных военных ведомств, когда в условиях глобального экономического кризиса военные бюджеты везде под угрозой существенного сокращения. НАТО к нам все ближе и ближе.

Павел Фельгенгауэр

Обозреватель «Новой»