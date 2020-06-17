 

МИД объяснил задержание в Йемене напечатанных в РФ банкнот

17.06.2020, 17:48, Новости дня

Россия по заключенному ранее контракту начала печатать для Йемена новые банкноты, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сведения о задержании сепаратистами в этой стране конвоя с 64 млрд реалов, напечатанных в России.

Захарову попросили прокомментировать сведения СМИ о задержании сепаратистами в Йемене конвоя, который перевозил 64 млрд реалов в банкнотах, напечатанных в РФ для Центрального банка этой страны, передает РИА «Новости».

«Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга городе Аден. Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО «Гознак» печатает для этой страны новые денежные знаки», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что речь идет «исключительно о коммерческой сделке». Российская компания, по ее словам, выполняет свои обязательства «со свойственным высоким профессионализмом, качественно и в срок».

«Гознак» поставляет свою продукцию и услуги более 20 государствам.

В мае Госдеп США заявил, что правительство Мальты якобы изъяло партию «контрафактной ливийской валюты» на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанной «Гознаком». В МИД ответили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Гознак» и главой Центрального банка Ливии.



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