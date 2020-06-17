Пандемия проходит, все остальное в России остается неизменным

17.06.2020, 17:42, Новости дня

Каким станет российский авторитаризм после пандемии коронавируса и «обнуления» президентских сроков в результате голосования по поправкам в Конституцию страны? Об этом шла речь в ходе онлайн-дискуссии, которую во вторник, 16 июня организовал Московский Центр Карнеги.

Модератором мероприятия выступил руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, который ранее опубликовал обширную статью, посвященную обсуждаемой теме. В статье, в частности, утверждалось, что пандемия выявила неэффективность путинской политической модели, а также сделала более уязвимыми рейтинги как власти, так и самой «вертикали» управления.

В своем выступлении журналист остановился на свойствах сложившегося в стране режима и его перспективах. Он считает, что из пандемии режим не выйдет обновленным, с новыми идеями.

«Это будет тот же самый режим с тем же самым политическим авторитаризмом и госкапитализмом в экономике, – уточнил он. –Соответственно, не поменяется модель управления, основанная на подавлении государством общества. То есть, все остается как прежде».

Вместе с тем политолог отметил, что, у россиян накопилось недовольство властями и тем, как те реагировали на политические и экономические вызовы. По его мнению, часть населения недовольна, что экономическая помощь была недостаточна и неадекватна, другие недовольны ситуацией как таковой.

«Момента сплочения вокруг нового «политбюро», которое так «позаботилось» о людях, не произошло, – констатировал он. – А рейтинги Путина стали плавно опускаться до рекордных значений с точки зрения одобрения деятельности (президента), доверия (к нему)».

Ранее о том, что государственные меры поддержки россиян во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, были недостаточными, также говорил глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Как представляется Андрею Колесникову, пандемический кризис стал многовекторным: «Это был кризис имиджа власти, кризис государства как функции. Государство отсутствовало там, где оно должно было проявить себя в полной мере, и, наоборот, присутствовало там, где этого совсем не требовалось. То есть, оно было неэффективным».

Кроме того, это был кризис социального контракта, отметил эксперт: «Прежде власти поддерживала более-менее нормальный уровень существования граждан, которые за это голосовали «как нужно» и не лезли куда не следует. Этот контракт переживает явную эрозию. То же самое происходит с посткрымским большинством, которое распадается на различные меньшинства».

Что режим может делать в условиях, когда упавшая экономика будет долго восстанавливаться, задается вопросом Андрей Колесников. По его оценке, режим всегда был силен тем, что компенсировал социально-экономические проблемы отвлечением внимания на войны, борьбу с Западом и строительство осажденной крепости.

«Сейчас эти инструменты плохо действуют или не действуют совсем. Во всяком случае, подобные аргументы мало кого вдохновляют. Чем тогда компенсировать отсутствие социально-экономических успехов, на что граждане все больше обращают внимание? Этот вопрос остается без ответа», – резюмировал он.

Директор Левада-Центра Лев Гудков в целом согласен с представленными в статье Андрея Колесникова описанием ситуации и прогнозом: «Я действительно считаю, что пандемия ничего принципиально не изменит. Режим не решает серьезных проблем, в первую очередь волнующих граждан, и не будет их решать. Он озабочен лишь продлением или откладыванием этих вопросов на неопределенный срок. Именно в этом и заключается его стратегия».

Лев Гудков также подчеркнул, что социологические исследования фиксируют нарастание тревожности и довольно сильного раздражения и граждан, приближающегося к уровню конца 90-х годов прошлого века: «Но если вспомнить, это и раньше не дало никаких серьезных изменений. Напротив, реакция режима была обратной (ожиданиям граждан), и это принципиально важно».

По данным, приведенным директором Левада-Центра, о готовности прийти на участки 1 июля заявили две трети респондентов.

«44% готовы проголосовать «за», 32% – «против». Казалось бы, сомнительность самой процедуры (голосования) ее нелегитимность и неправой характер должны были бы мобилизовать протестное меньшинство и заставить его активизировать свои действия. Но мы наблюдаем как раз прямо противоположную тенденцию».

Тем самым судьба голосования априори отдается в руки путинского большинства, обобщил Лев Гудков.

В свою очередь, заместитель декана экономического факультета МГУ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев отметил, что в стране как не решались, так и не решаются глобальные экономические проблемы, стоящие перед российской экономикой. Как ему видится, на эти проблемы у правящего класса нет внятного ответа.

«Это и проблема падения эффективности, и проблема, связанная с контролем внеэкономических сил над происходящим в экономике –правоохранительными органами и тем, как они зачастую взаимодействуют с экономикой, – перечисляет он. – Это и вопрос санкций, которые по сути подрывают как стабильность ведения бизнеса в России, так и взаимодействие обычных субъектов российского гражданского кодекса со своими зарубежными контрагентами».

Национальные проекты и многие другие идеи, которые параллельно выдвигались в качестве основной идеи развития, сегодня сдулись, констатировал экономист.

«Понятно, что доходы населения обвалятся, и мы еще несколько лет будем выползать на тот уровень доходов, который у нас был перед пандемическим кризисом. А Германию нам не догнать (разве только, если она вдруг резко сдаст). Отсутствие идей, пустота, мне кажется, и есть звенящий символ происходящего. Из этого символа особых вне-политических выходов нет». Только демократизация экономики, только ее постановка на совершенно иные рельсы, на иных скакунов способны вывести нас из застоя», – заключил Олег Буклемишев.