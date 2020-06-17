Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца Михаила Ефремова

17.06.2020, 17:40, Разное

32-летний актер кино и московского театра “Современник” Никита Ефремов, известный по ролям в фильме “Лето” и сериалам “Тихий Дон”, “Лондонград”, “Григорий Р.”, прервал молчание и впервые прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова. Спустя 9 дней после трагедии он опубликовал пост в Instagram, где выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, а также поддержал своего отца.

Никита и Михаил ЕфремовыВыражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно,- написал напротив снимка Никита, который является первенцем Ефремова: мать Никиты, филолог Ася Воробьева, была второй женой Михаила Олеговича.

Сегодня в деле Михаила Ефремова появились новые подробности: адвокат актера Эльман Пашаев сообщил прессе, что брат Сергея Захарова заявил о возможности встретиться с ним для обсуждения компенсации. По словам Пашаева, заявление адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова “полностью отказалась” от предложенной Ефремовым материальной помощи, не соответствует действительности.

Михаил ЕфремовНапомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария, виновником которой стал Михаил Ефремов. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

9 июня в Таганском районном суде прошло первое заседание по делу Ефремова. По результатам этого заседания актеру избрали следующую меру пресечения – домашний арест до 9 августа. В течение этого времени Михаилу нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом, а также сотовой связью. Исключение можно сделать лишь для звонков адвокату или экстренным службам в крайнем случае. На вопросы присутствовавших в суде журналистов о том, признает ли он свою вину, Ефремов ответил утвердительно.

Сообщается, что в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, но, как добавил впоследствии собеседник агентства, это могли быть остаточные следы наркотиков, употребленных еще до инцидента. Тем не менее, в рамках расследования ДТП полиция завела еще и дело о сбыте наркотических и психотропных веществ по статье 228.1 УК РФ.