 

Топ-модель Виттория Черетти вышла замуж на Ибице: фото со свадьбы

17.06.2020, 17:40, Разное

Итальянская топ-модель Виттория Черетти, на счету которой сотрудничество с такими брендами как Dolce & Gabbana, Chanel, Valentino, Versace, Fendi и многими другими, вышла замуж. Избранником 22-летней девушки стал диджей, участник дуэта Tale of Us – 32-летний Маттео Миллери.

Торжество состоялось 1 июня на Ибице, но снимками пара поделилась только сейчас. Свадьба была камерной – в том числе из-за пандемии коронавируса, но очень атмосферной и красивой: Виттория, одетая в платье французского бренда Jacquemus, и Маттео позируют на фоне побеленных стен церкви в деревеньке Эс-Кубельс, оливковых рощ испанского острова и морских пейзажей.

Виттория Черетти и Маттео МиллериВиттория Черетти и Маттео МиллериПримечательно, что ранее Виттория Черетти называла себя открытой лесбиянкой и встречалась с моделью Натали Вестлинг. Они вместе снимались в рекламе Chanel, но на тот момент уже не состояли в отношениях – по данным инсайдеров, съемка далась им нелегко, ведь расстались они не на самой позитивной ноте. Позднее, в 2019 году, Вестлинг сменила пол и стала называть себя Натан Вестлинг. Черетти, в свою очередь, начала встречаться с мужчинами.

Виттория ЧереттиВиттория Черетти и Маттео Миллери



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