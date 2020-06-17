 

“Если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит”. Кадыров ответил на обвинения в причастности к покушению на грузинского ведущего

17.06.2020, 17:30, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале обвинения в его причастности к покушению на убийство ведущего грузинского телеканала “Мтавари архи” Георгия Габунии.

Накануне в Грузии задержали уроженца Ингушетии, который якобы готовил покушение на Габунию. В сообщении о его задержании говорилось, что заказчиком мог быть Кадыров.

“На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают”, – заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что Габунии “лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся”, поскольку “он оскорбил не одного человека, а всех россиян”.

Также Рамзан Кадыров попросил украинские власти, которые якобы передали Грузии информацию о готовящемся покушении, “прекратить пиариться на его имени” и “вести себя более серьезно, а не на потеху публике”. “За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придет время, счет предъявим. Непременно!” – написал Кадыров.

В июле 2019 года между Россией и Грузией произошел крупный скандал. Георгий Габуния, ведущий авторской программы P.S. на телеканале “Рустави 2”, на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его. МИД РФ в ответ заявил о неприемлемой “выходке” со стороны телеканала, а президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе раскритиковали Габунию. Позже журналист был отстранен от работы в эфире.

Накануне, 16 июня, стало известно, что в результате операции спецслужб в Тбилиси задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габунии. Телеканал “Мтавари архи” сообщил, что это 37-летний россиянин, уроженец Ингушетии Васамбаге Бадри Боков. Генеральный директор телеканала заявил, что убийство планировали совершить по заказу Рамзана Кадырова.  

Габуния неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что “Габунию нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил”.

 



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