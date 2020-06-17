 

“Радикальные атеисты, трансформеры и агенты СБУ”: в Саратове учительница рассказала родителям о противниках поправок в Конституцию

17.06.2020, 17:30, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuУчительница и классный руководитель одной из саратовских школ разослала родителям учеников в чате Whatsapp пост с названием “Кто против поправок в Конституцию”, пишет портал “Свободные новости”.

В посте, который получили родители, были перечислены категории людей, выступающих против поправок. В них вошли:

“русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины”;
“толпа радикальных атеистов”;
“русскоговорящие граждане Польши, Канады, США, Прибалтики, Украины и”информационные государственные агенты этих стран, информационные агенты США и стран Запада”;
“либералы российские и их кураторы в США и на Западе”:
“бандеровцы, агенты СБУ Украины, агенты спецслужб Грузии и США, Прибалтики, Польши, Молдавии, Косово и других стран”;
“все российские и мировые русскоговорящие трансформеры, феминистки, геи, лесбиянки”.

Каждая категория этих людей, по мнению автора поста, выступает против соответствующей поправки: “радикальные атеисты” – против упоминания бога, “трансформеры” и лгбт – не хотят обозначения семьи как союза женщины с мужчиной и так далее.

Родители отметили, что учительница, приславшая им агитационный текст, состоит в партии “Родина” и является членом УИК.

В пресс-службе администрации Саратова заявили, что проведут служебную проверку по факту агитации, распространяемой в мессенджере.

“Трансформерами” президент РФ Владимир Путин называл трансгендерных людей в 2019 году на пресс-конференции по итогам саммита G20. “Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… Я даже не понимаю, что это такое”, – высказался тогда президент, отвечая на вопрос о положении ЛГБТ в стране.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме “обнуления” сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий –  всего 206 поправок и уточнений.

Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

 



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