 

Борис Джонсон попал в аварию

17.06.2020, 17:30, Новости дня

Автомобиль, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попал в небольшое ДТП в центре Лондона, пострадавших нет, сообщил официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

«Премьер находился в машине, никто не пострадал», – приводит слова представителя офиса Джонсона РИА «Новости».

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель машины, в которой находился премьер, был вынужден резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. Следовавший за машиной Джонсона автомобиль охраны столкнулся с ней, слегка помяв бампер.

Виновника ДТП задержала полиция.

Напомним, в прошлом году в Британии произошло смертельное ДТП с участием американского дипломата Энн Сакулас. В результате аварии погиб 19-летний британец Гарри Данн.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Доктор Комаровский объяснил высокую смертность в Италии от COVID-19

29.04 / Бывшая помощница Венедиктова: Я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты

28.05 / Новая российская космическая обсерватория начнет искать внеземные цивилизации

16.05 / США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

16.04 / Приглашенных на парад Победы в Москву иностранных лидеров попросят перенести визиты

15.04 / Фонд Андрея Первозванного назвал дату доставки Благодатного огня в Москву

27.04 / Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США

15.05 / Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

18.05 / Избивший позировавшую с голой грудью в метро девушку избежал уголовного дела

29.05 / В Броварах после столкновения со стрельбой задержаны 10 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска