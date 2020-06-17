 

Патрушев напомнил о позорной странице в истории НАТО

17.06.2020, 17:30, Новости дня

Бомбардировки Югославии навсегда останутся позорной страницей в истории стран НАТО, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда останутся варварские бомбардировки Югославии», – сообщил Патрушев в своей статье для «Российской газеты».

Он добавил, что подмена международных норм «правом сильного», который «огнем и мечом» насаждает «свободу и демократию» там, где их не может существовать в «западном понимании» в силу исторических, религиозных и других причин привела к трагедии в Ираке, Сирии и Ливии.

Говоря о ситуации с пандемией коронавируса, он отметил, что распространение этого заболевания обнажило «все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности».

Также в своей статье Патрушев предупредил о возрождении «пещерного национализма» на Западе и уничтожении среднего класса.



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