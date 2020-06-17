 

Ученые: Около половины населения Земли дышит загрязненным воздухом

17.06.2020, 17:30, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что в настоящее время около половины жителей земного шара вынуждены дышать загрязненным воздухом. По словам исследователей, данная статистика в первую очередь касается развивающихся стран мира.
В своем исследовании ученые, представляющие Эксетерский университет (Великобритания), базировались на статистических данных последнего десятилетия с учетом принятых в ООН нормативов, а также государственных мер по борьбе с атмосферной пылью и токсинами, принятых в ряде стран на планете. Примечательно, что во внимание принималось воздействие загрязнителей как антропогенного, так и природного происхождения. Так, например, в расчетах были учтены пески пустыни Сахара, попадающие в пространство нижних слоев атмосферы вследствие ветров и ураганов. В результате выяснилось, что около 55% населения Земли в настоящее время дышат воздухом с наличием превышения концентрации аэрозолей и пыли норм, разработанных Всемирной организацией здравоохранения. Эксперты отмечают, что данная негативная динамика наблюдается в странах, расположенных в таких регионах, как Северная Африка, Китай, Индия, а также в Бангладеш и государствах Средней Азии.

В то же время, как информировали специалисты, в развитых странах Северной Америки и Европы чистота воздуха улучшилась, вследствие чего общемировой показатель концентрации вредных веществ в целом не изменился. По мнению ученых, результаты их исследования помогут в оценке правительствами “проблемных” стран негативной динамики и разработке соответствующих профилактических мер. Об этом пишет интернет-издание Climate and Atmospheric Science.



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