Британский генерал – вооружённые силы Великобритании спасёт только искусственный интеллект — и роботы-убийцы

17.06.2020, 17:25, Новости дня

Великобритания безнадёжно отстала от РФ и Китая в плане военных технологий, и чтобы подготовиться к «войнам на государственном уровне», вероятность которых возрастает с каждым днём, стране понадобится преобразить свои вооружённые силы, заявил бывший глава Межвидового командования войск Соединённого королевства генерал Ричард Бэрронс. Как пишет The Daily Express, Бэрронс отметил, что ключевую роль в этом преображении должен будет сыграть искуственный интеллект — включая и летальные вооружения на его основе.



Reuters

Британский генерал и бывший глава Межвидового командования Соединённого Королевства Ричард Бэрронс заявил, что вооружённые силы Великобритании по-прежнему «воюют вчерашним днём» и не в состоянии ни защитить страну, ни достойно встретить вызовы XXI века, пишет британский таблоид The Daily Express. По мнению генерала, британские войска должны быть кардинально реформированы с учётом новейших технологий — включая искуственный интеллект и робототехнику.

По данным DE, господин Бэрронс, выступая на конференции, посвящённой этическим аспектам применения роботизированных летальных вооружений, отметил, что РФ и Китай уже разработали и развернули дальнобойные ракетные комплексы, которые фактически привели к полному устареванию даже самых дорогостоящих британских платформ. Среди подобных комплексов он выделил китайский DF-21D, нынешняя версия которого способна уничтожать авианосцы на расстоянии 1600 км, а следующее поколение — на дистанции 3000 км. «Уравнение получается следующее: с одной стороны — авианосец на 100 тысяч тонн с 6 тысячами людей на борту, а с другой — ракеты, которые запускаются с расстояния в несколько тысяч километров залпами по 20 штук», — пояснил Бэрронс. По его мнению, аналогичную роль играют и российские С-400, развёртывание которых означает, что «военно-воздушные силы НАТО больше не могут проникать в воздушное пространство России». При этом, как отметил Бэрронс, ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининграде, могут безнаказанно наносить удары по Берлину, а крылатые ракеты Х-101, оснащённые 400-килограммовыми боеголовками, способны долетать из РФ до Лондона всего за 19 минут, поражая цели с точностью до 2 метров.

Как подчеркнул в своём выступлении Бэрронс, британское правительство до сих пор мыслит категориями конца XX века — периода, когда Соединённое Королевство вторгалось на Балканы, в Афганистан и в Ирак. «Но в 2010 году мир стал меняться. РФ вновь проявила себя уверенным и агрессивным оппонентом как в военном плане, так и в киберпространстве. Британия отстала от государств-конкурентов и не смогла угнаться за развитием российских и китайских военных технологий», — констатировал генерал.

Британская оборонная программа настолько ужалась, что страна больше не может позволить себе «внести свой независимый вклад в усилия НАТО или любой другой коалиции», и теперь британским вооружённым силам не хватает средств даже на то, чтобы сохранить то, что у них осталось — притом, что Лондон решил отбросить многие средства, необходимые для ведения полномасштабной «войны на государственному уровне», предупредил Бэрронс. Вероятность такого конфликта, меж тем, только возрастает в связи с влиянием многих факторов, включая подъём Китая, перенаселение, климатические изменения, а также «четвёртую промышленную революцию», которая наступит после массового внедрения ИИ, пересказывает слова генерала The Daily Express. «Мы не знаем, чем всё обернётся, и не имеем понятия, будет ли вообще существовать западное понятие международного порядка, основанного на нормах, — предупредил он. — Мы будем жить в такой среде, где то, что для одной страны будет экономической необходимостью, для другой станет катастрофой».

По мысли Бэрронса, главным движущим фактором модернизации и преображения оборонных сил Великобритании должен будет выступить как раз искусственный интеллект. «Оборонные бюджеты большинства стран Европы убивают в первую очередь зарплаты и пенсии. Но вместо того, чтобы носиться с идеей о маленькой армии численностью 82 тысячи человек, речь нужно вести о том, какой могла бы стать гибридная армия. Самый перспективный момент для Великобритании — в том, что можно сделать вооружённые силы эффективными и при этом приемлемыми в плане затрат даже на фоне самой страшной за последние 300 лет рецессии, при этом влияя на союзников и поддерживая положительный торговый баланс», — пояснил он.

Как подчёркивается в материале DE, в британском минобороны о необходимости «преобразить» армию прекрасно знают: так, глава британского Генштаба генерал Ник Картер ещё в декабре прошлого года отмечал, что модернизация вооружённых сил потребует широкого внедрения машинного обучения, квантовых компьютеров, робототехники и искусственного интеллекта. По данным издания, ИИ уже применяется в программе британских ВМС NavyX, в рамках которой разрабатываются роботы-сапёры, автономная разведывательная субмарина «Манта», а также роботизированные наблюдательные катера. В свою очередь, ВВС страны продвигают собственные инновационные проекты: так, проект «Ланка» предполагает создание полностью автономного БЛАП для сопровождения и обороны истребителей, тогда как проект по разработке ложных целей для ракет с радиолокационным наведением «Арма» уже был успешно завершён и даже пошёл на экспорт. Наконец, правительство в прошлом году выделило дополнительно 66 миллионов фунтов на инициативу сухопутных сил Соединённого Королевства Autonomous Warrior, благодаря чему она должна будет принести плоды уже в этом году; среди них — мини-беспилотники и другие радиоуправляемые разведывательные средства, а также так называемый «Проект Тесей» — автономные машины снабжения, которые будут доставлять боеприпасы и оснащение войскам на передовой.



Большая часть инновационных проектов британских вооружённых сил представляют собой вспомогательные или оборонные средства, поскольку Великобритании и прочим демократическим государствам предстоит преодолеть целое «этическое минное поле» прежде, чем будут внедрены летальные автономные вооружения, подчёркивается в материале DE. Минобороны Соединённого королевства должно будет в следующем месяце начать обсуждения этических границ, однако в рамках нынешних инновационных концепций пока действует жёсткое правило: решение о том, открывать ли огонь, в конечном счёте обязательно должен принимать человек, а не машина, пишет таблоид.



Между тем, господин Бэрронс предупреждает, что избирая такой подход, британские власти закрывают глаза на то, что Китай, РФ и Иран руководствоваться подобными органичениями не станут, пишет DE. «Я ни в коем случае не выступаю за роботизированные средства массового уничтожения — войн в стиле фильма «Терминатор» у нас не будет, — цитирует генерала издание. — Речь о комбинации платформ, некоторые из которых удалённо управляются людьми, а некоторые автономны. Если это станет возможным — а пока это невозможно, — сухопутные силы смогут в танковом взводе заменить четыре танка Challenger 2 с экипажем на один танк с экипажем и три автономных. ИИ и робототехника создадут революцию в вооружённых силах и изменят их облик, как в плане разведки, логистики и оперативного управления, так и в плане летальности, хоть по поводу неё нас и ждут трудные обсуждения. Но какие бы мысли у нас по этому поводу ни были, будьте уверены — у РФ и Китая таких же угрызений совести не будет».