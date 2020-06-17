Диетолог раскрыла секрет полезной окрошки

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17.06.2020, 17:16, Новости дня

Чтобы приготовить полезную окрошку необходимо использовать натуральные продукты, а также использовать как можно меньше сахара, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Окрошку желательно делать из натуральных продуктов. Квас нужно брать натуральный или сделать самому из хлебных корочек, изюма, сделать из сусла. Поменьше класть туда сахара», – сообщила Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, диетолог посоветовала вместо колбасы и сосисок в окрошке использовать мясо и добавлять в суп побольше овощей. Заправить его можно айраном или кефиром.

Соломатина также порекомендовала при подборе кваса обращать внимание на его состав. По ее словам, лучше всего для окрошки подойдет квас натурального брожения с небольшим содержанием сахара.

Ранее сообщалось, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку и не класть в суп редиску.

Газета ВЗГЛЯД писала, что спор о том, на чем делать окрошку – на квасе или кефире, похож на схватку «красных» и «белых».



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