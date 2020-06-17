Посол Индии позвонил в МИД РФ по поводу ситуации с Китаем

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17.06.2020, 17:16, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил по телефону с послом Индии в РФ Бала Венкатешем Вармой ситуацию на границе Индии и Китая.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны. «Обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на линии фактического контроля в Гималаях, разделяющей Индию и Китай», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Накануне результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест в связи с инцидентом, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля, готовили «провокационную атаку». Позже сообщалось, что войска Индии и Китая разведены в пограничном районе.

Министры иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе обоих государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле встревожены в связи с инцидентом на индийско-китайской границе, однако считают, что стороны сами смогут разрешить конфликт.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в Ладакхе.



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