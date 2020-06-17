 

Россия выразила надежду на способность Индии и Китая урегулировать напряженность

17.06.2020, 17:16, Новости дня

Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут компромиссное решение по ситуации на границе двух стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы пристально следим за ситуацией на разделяющей Индию и Китай линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства как ответственные члены международного сообщества найдут взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего диалога в соответствие с политической договоренностью о недопущении насилия», – передает ее слова ТАСС.

Ранее китайский МИД заявил, что министры иностранных дел Китая и Индии договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.

Накануне сообщалось, что в результате столкновения с китайскими военными в Ладакхе погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию контроля. Позже сообщалось, что войска разведены в пограничном районе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте Китая и Индии.



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