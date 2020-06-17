В Новой Зеландии коз “научили” давать молоко с лекарством против рака

17.06.2020, 17:10, Разное



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Новозеландские ученые предложили оригинальный способ сделать производство дорогих лекарств для лечения рака более дешевым. Генетически модифицированные овцы, которых они вывели, дают молоко с препаратом цетуксимаб. Об этом рассказывает Futurism со ссылкой на New Scientist. Новое исследование размещено на ресурсе для препринтов biorxiv.org.

Цетуксимаб относится к препаратам класса моноклональных антител. Это антитела (сложные белки), которые выработаны организмом или созданы в лаборатории для поражения определенной мишени. Так, цетуксимаб нейтрализует рецепторы эпидермального фактора роста, которые участвуют в регулировании клеточного цикла и роста сосудов. Его назначают при колоректальном раке, раке легкого и не только.

Изготовление цетуксимаба – не чисто лабораторный процесс, для производства требуются живые мыши, речь идёт о длительной процедуре. Цена месячного курса лечения стоит более 13 тысяч долларов. Ученые считают, что новый способ производства может оказаться намного дешевле, он может сделать современное лечение более доступным.

«Делать цетуксимаб в животных гораздо более экономно, потому что их молочные железы могут вырабатывать большие количества белка», – сообщил New Scientist Гётц Лайбле (Götz Laible), соавтор исследования. Он добавил, что главная цель исследования – снизить стоимость как для производителя, так и для потребителя.

В новом исследовании ученые показали, что генетически измененные козы могут синтезировать лекарство в возрастающем количестве. Но в этой научной работе не проводилось сравнение чистоты и эффективности «козьих» антител с антителами, которые выработали мыши.

«Дополнительные гены в геноме позволяют козам вырабатывать антитела в их молоко. Помимо этих изменений, эти козы совершенно обычны», – сказал Лайбле The New Zealand Herald.