Москва объяснила подоплеку нового статуса Украины в НАТО

17.06.2020, 17:08, Новости дня

Решение НАТО предоставить Украине новый статус партнера говорит о явной политической подоплеке, этим решением Североатлантический альянс поощряет деструктивный курс украинских властей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна. В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение Минских договоренностей, продолжает вести войну в Донбассе, его просто нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей», – передает ее слова ТАСС.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве. В Кремле также оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями не исключает возможности вступления страны в НАТО, но не является шагом к вступлению.