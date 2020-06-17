 

Все в деле. Футбольный Евро-2020 проведут в ранее запланированных 12 городах

17.06.2020, 16:55, Новости дня

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было смещено на лето 2021 года, будет проходить в тех же 12 городах. Об этом заявил пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Таким образом, матчи футбольного Евро по-прежнему будут принимать изначально планировавшиеся Санкт-Петербург, Мюнхен, Дублин, Лондон, Бильбао, Рим, Копенгаген, Бухарест, Будапешт, Амстердам, Баку и Глазго. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы должен был проходить с 12 июня по 12 июля нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса 17 марта УЕФА объявил о переносе турнира на следующий год. По ходу коронавирусной паузы два города: Рим и Бильбао засомневались в готовности принять матчи из-за экономических последствий пандемии.

Глава оргкомитета в Санкт-Петербурге Андрей Сорокин даже заявлял, что в случае необходимости Северная столица РФ будет готова принять у себя больше матчей.



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