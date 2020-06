США ввели санкции против Башара Асада и его окружения

17.06.2020, 16:54, Новости дня

США вводят новые санкциях против действующего президента Сирии Башара Асада и его окружения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

“Будут вводиться и новые санкции, пока Асад и его режим не остановят эту ненужную жестокую войну и не придут к соглашению, к которому призывает 2254 резолюция Совета безопасности ООН”, – заявил он.

Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

Как сообщается на сайте Госдепа, США ввели санкции против 39 физических и юридических лиц Сирии в рамках Американского “закона Цезаря” (акта о защите гражданского населения этой арабской страны).

Ограничительные меры касаются в том числе сирийского президента Башара Асада и его жены Асмы. Также санкции ввели против Махера Асада — младшего брата президента Сирии, командующего четвертой бронетанковой дивизией, и против самого формирования.

Помпео отметил, что США намерены расширить санкции, чтобы “охватить отдельных лиц и предприятия, которые поддерживают режим Асада и препятствуют мирному политическому урегулированию конфликта”.

“Любому, кто имеет дело с режимом Асада, независимо от того, где он находится в мире, потенциально грозят ограничения на поездки и финансовые санкции”, – заявил он.

Госсекретарь заверил, что санкции не коснуться предоставления гуманитарной помощи и США продолжат поставлять ее Сирии.

Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Количество сирийских беженцев исчисляется сотнями тысяч.

13 апреля в Сирии должны были состоятся парламентские выборы, но Асад своим указом перенес их на 20 мая, сославшись на ситуацию с коронавирусом.