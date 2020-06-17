 

В Лычаковском райсуде Львова подтвержден еще один случай COVID-19

17.06.2020, 16:54, Новости дня

В Лычаковском райсуде Львова 17 июня был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

“По результатам проведения ПЦР-теста еще у одного судьи обнаружен вирус SARS-CoV-2. По результатам проведения иммуно-ферментного анализа (ИФА-тест) антитела к вирусу обнаружены у одного работника. Кроме этого, еще часть работников суда ожидает результаты анализов”, – сказано в сообщении.

О первом заболевшем судье в Лычаковском райсуде стало известно 7 июня. 15 июня пресс-служба сообщала, что коронавирусная инфекция была подтверждена еще у четверых сотрудников аппарата суда.

С 9 июня суд работает в ограниченном режиме: дела рассматриваются без участия сторон.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Львовская область занимает третье место в Украине по числу инфицированных (всего с начала эпидемии в регионе 3227 человек) и первое – по темпам прироста новых заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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