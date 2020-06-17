Определился первый финалист Кубка Украины

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17.06.2020, 16:54, Новости дня

17 июня определился первый финалист розыгрыша Кубка Украины 2019/2020. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, им стало киевское “Динамо”.

Столичная команда благодаря голам датчанина Миккеля Дуэлунда на девятой и 39-й минутах обыграла футбольный клуб “Минай” из одноименного села Закарпатской области (команду тренирует экс-игрок “Карпат” и “Шахтера” Василий Кобин).

Также Дуэлунд в середине первого тайма заработал пенальти, однако его не реализовал испанский нападающий киевской команды Фран Соль.

Соперником “Динамо” в финале Кубка станет победитель пары “Мариуполь” – “Ворскла”. Этот матч состоится 24 июня в Мариуполе.

Финал Кубка Украины должен пройти 8 июля во Львове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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