Президент Грузии отказалась обвинять Россию в «заказе на убийство» Габунии

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17.06.2020, 16:53, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «до завершения следствия не имеет права обвинять другую страну» в связи с задержанием россиянина, который якобы пытался совершить покушение на скандального тележурналиста Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Безопасность журналиста защищена, спасибо за это. Это важно для сохранения стабильности. Все остальное – дело следствия, и я очень надеюсь, что все будет расследовано соответствующим образом. Пока не будут известны результаты расследования, я не имею никакого права обвинять другую страну», – сказала она, отвечая на вопрос о причастности РФ и, в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова к возможному заказу на убийство.

При этом она отметила, что «налицо много подозрительных вопросов».

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария также призвал дождаться окончания следствия.

В Грузии был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины. На телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, считают, что целью было якобы устранение скандального тележурналиста, а стоять за этим якобы мог глава Чечни Рамзан Кадыров. СГБ официально не подтвердило, что житель России хотел убить именно тележурналиста.



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