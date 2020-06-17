 

Адвокат отреагировал на утечку видео ссоры историка Соколова с аспиранткой

17.06.2020, 16:53, Новости дня

Новый адвокат Олега Соколова Сергей Лукьянов заявил, что утечка в Сеть видеозаписи ссоры историка с Анастасией Ещенко – впоследствии убитой аспиранткой, является недопустимой.

«Появление такого видео в сети, конечно, недопустимо. Подобные материалы должны исследоваться в суде. Кроме того, исходя из того, что я видел, и, насколько я понимаю, запись в интернете опубликована не полностью», – сказал Лукьянов ТАСС.

Адвокат добавил, что назначенное на 22 июня судебное заседание откладываться не будет. Пока защита не намерена подавать соответствующих ходатайств.

Лукьянов, который представляет интересы Соколова, стал его адвокатом после отказа доцента от услуг своего предыдущего защитника Александра Почуева. Сейчас Лукьянов знакомится с материалами дела. Новый адвокат историка не прокомментировал вопрос о том, будет ли подана кассационная жалоба на продление срока заключения под стражу Соколова, о чем ранее заявлял Почуев.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, которую, предположительно, сделал историк Олег Соколов во время ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко.

Бывший адвокат историка Почуев предположил, что утечка видеозаписи ссоры ученого и его аспирантки могла произойти во время проведения экспертиз.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.



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