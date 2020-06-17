Россия заняла третье место по доле на рынке нефти

17.06.2020, 16:48, Новости дня

Россия осталась на третьем месте по доле на мировом рынке нефти в 2019 году, говорится в обзоре британской компании BP.

Доля российской добычи нефти осталась неизменной по сравнению с 2019 годом – 12,1%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

При этом добыча нефти и конденсата в РФ в 2019 году выросла на 0,9% до 11,54 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая доля мирового рынка в прошлом году была за США, доля этой страны на рынке выросла на 1,7% до 17,9%. Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2019 году выросла на 11% до 17,05 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия осталась на втором месте, но потеряла свои позиции. Доля этой страны на рынке сократилась на 0,6% до 12,4%, а добыча – на 3,5% до 11,83% млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в мае 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, снизили добычу нефти на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня.