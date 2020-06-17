 

Россия заняла третье место по доле на рынке нефти

17.06.2020, 16:48, Новости дня

Россия осталась на третьем месте по доле на мировом рынке нефти в 2019 году, говорится в обзоре британской компании BP.

Доля российской добычи нефти осталась неизменной по сравнению с 2019 годом – 12,1%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

При этом добыча нефти и конденсата в РФ в 2019 году выросла на 0,9% до 11,54 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая доля мирового рынка в прошлом году была за США, доля этой страны на рынке выросла на 1,7% до 17,9%. Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2019 году выросла на 11% до 17,05 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия осталась на втором месте, но потеряла свои позиции. Доля этой страны на рынке сократилась на 0,6% до 12,4%, а добыча – на 3,5% до 11,83% млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в мае 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, снизили добычу нефти на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Макрон объявил о победе над COVID-19 и открытии границ

27.04 / Саудиты начали выполнять ОПЕК+ заранее. Как реагируют цены на нефть?

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

11.05 / Турция пригрозила формированиям Хафтара ответным ударом за обстрелы Триполи

14.05 / Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

03.06 / Россия «с лихвой перекрыла» существовавший дефицит масок

21.05 / Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в американском сериале про Екатерину II

27.05 / В США заявили о планах ввести новые санкции против “Северного потока – 2”. Оператор газопровода назвал это дискриминацией

02.06 / Власти назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

21.04 / Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска