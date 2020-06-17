Штаб Навального в Уфе оказался под угрозой банкротства из-за долгов по налогам

17.06.2020, 16:48, Новости дня

Уфимский штаб блогера Алексея Навального попал под угрозу банкротства в связи с многомиллионными долгами по налогам.

Месяц назад представители ФНС обратились в суд с требованием объявить организацию банкротом, информирует «Ридус».

Штаб Навального в Уфе был основан в мае 2019 года. Организация содержала штат постоянных сотрудников, однако не выплачивала страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и ФОМС. Таким образом, штаб задолжал государству более 10 млн рублей. При этом за 2019 год организация потратила 43,7 млн рублей.

По данным экспертов, Алексей Навальный пользуется следующей схемой распределение финансов между своими штабами в регионах: деньги (в том числе иностранные) поступают на счета центрального штаба, а затем распределяются по «карманным» НКО, которые оплачивают расходы штабов, пишет портал.