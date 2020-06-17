 

Мнение: Как заправлять картелем и навариться на 43 ляма

17.06.2020, 16:46, Разное

“Плати налоги, иначе не огребешь последствий!”, — так звучит правило, которое игнорировала одна известная контора. Под маской защиты гражданских прав и со спокойной физиономией ее известные учредители отмывали миллионы, но страдали, как и всегда, невинные люди…

Штаб Алексея Навального, учреждённый дамой с пыльным бэкграундом Лилией Чанышевой в Уфе (о сомнительной карьере Лилии читайте ниже), совершил роковую финансовую махинацию и теперь может обанкротиться в считанные дни. Всему виной стандартный метод вывода денег через фальшивые НКО, который прочно вошел в практику создателей инкубаторов компаний-однодневок.

«Фонд защиты прав граждан «Штаб» в минувшем году потратил на обеспечение своей деятельности порядка 43,7 миллионов рублей: большая часть этих денег отошла в руки активистов и сотрудников компании в виде зарплат, а другая часть была задействована на учреждение в Брянске дочернего штаба сторонников Навального.

Ну ничего себе, НКО! Мне кажется, это больше похоже на пролиберальную агитацию, тщательно и открыто профинансированную из-за рубежа, да еще и с гигантскими долгами.

Директор «Штаба» Лилия Чанышева занимала позицию налогового аналитика в PricewaterhouseCoopers и Deloitte — двух компаниях-участницах так называемого картеля “большая четверка”, монополистов, захвативших американский аудиторский рынок и, конечно же, поддерживаемых тамошним правительством. Сговоры, интриги, мошенничество… В общем, всё, как вы любите.

Чанышева имеет убедительный опыт в формировании и обеспечении «серых схем», которые помогли бы любой компании безболезненно (но только на первый взгляд) уходить от уплаты налогов и при этом оставаться в плюсе, да еще и в каком жирном. Рецепт прост, как овсянка на воде: гигантские суммы, поступающие из-за границы, раскидываются по липовым НКО, которые затем используют эти деньги на содержание штабов.
Аппетиты для небольшой региональной конторы с функциями некоммерческой организации очень быстро привлекли налоговиков и следователей – они увидели в расходах, несоизмеримых с направленностью компании, искажение данных о финансах.

Теперь-то все участники этого цирка будут привлечены к ответственности!

Источник: Достало



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