 

Коронавирус лишил Королеву и Тарзана части доходов: Наш бизнес умер

17.06.2020, 16:37, Разное

“Наш бизнес умер”, – подчеркнула певица. Впрочем, она настроена оптимистично, ведь коронавирус не внес в ее судьбу чего-то глобально плохого. Родные и близкие живы, здоровы, не голодают – значит, все не так уж печально.

Наташа Королева отметила, что было гораздо худшее время – 90-е. Тогда в стране были пустые полки магазинов, бандитские разборки, карточная система и постоянный страх. Звезда вспомнила, что с гастролей из “нефтяных” городов, где со снабжением было получше, везла полные сумки с колбасой и сыром.

Артистка добавила, что сейчас все значительно лучше: полки магазинов забиты едой, есть кое-какая поддержка. Наташа Королева не отрицает, что минусы тоже присутствуют, но их можно найти всегда и во всем.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Июн 2019 в 4:04 PDT

Также ее семья немного под другим углом смотрит на материальные ценности. За многолетнюю карьеру в шоу-бизнесе они с Тарзаном успели заработать и накопить достаточно денег, чтобы жить в довольствии. Артистка добавила, что коронавирус упростил некоторые моменты.

Например, стало понятно, что одежды много не нужно. За время самоизоляции Наташа Королева надела пару курток и три майки, хотя шкафы забиты доверху. Так что, уверена звезда, хоть бизнес и ушел под воду, у них есть все, чтобы остаться на плаву.



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