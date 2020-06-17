Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!

17.06.2020, 16:37, Разное

Знаменитость призналась, что целый месяц не ходила по улицам

города. Елизавета Боярская и ее муж актер Максим Матвеев ответственно отнеслись

к самоизоляции и практически не покидали квартиру.

“Тут люди! Wow!” – поведала Елизавета. Артистка быстро решила все вопросы и купила кофе на вынос. Звезда отметила, что

обычная прогулка по городу после карантина показалась ей невероятным приключением.

Отметим, что ранее Боярская признавалась, что сидеть дома ей

в радость. Из-за плотного графика она не могла посвящать достаточно времени

мужу и детям, а самоизоляция подарила ей такую возможность. Знаменитость и ее

близкие вместе читали, занимались лепкой, смотрели фильмы, рисовали и играли.

Теперь Елизавета не знает, как сможет отказаться от такой жизни.

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 16 Июн 2020 в 3:57 PDT

Елизавета Боярская призналась также, что за время карантина ни разу не

поругалась с супругом. Артистка и ее муж научились уважать личное пространство

другого человека. Например, Елизавета и Максим составили график посещения

душевой.

Знаменитости периодически отправляли детей на дачу к дедушке

Михаилу Боярскому. 70-летний артист с удовольствием возился с наследниками.