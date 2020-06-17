Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!
17.06.2020, 16:37, Разное
Знаменитость призналась, что целый месяц не ходила по улицам
города. Елизавета Боярская и ее муж актер Максим Матвеев ответственно отнеслись
к самоизоляции и практически не покидали квартиру.
“Тут люди! Wow!” – поведала Елизавета. Артистка быстро решила все вопросы и купила кофе на вынос. Звезда отметила, что
обычная прогулка по городу после карантина показалась ей невероятным приключением.
Отметим, что ранее Боярская признавалась, что сидеть дома ей
в радость. Из-за плотного графика она не могла посвящать достаточно времени
мужу и детям, а самоизоляция подарила ей такую возможность. Знаменитость и ее
близкие вместе читали, занимались лепкой, смотрели фильмы, рисовали и играли.
Теперь Елизавета не знает, как сможет отказаться от такой жизни.
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Елизавета Боярская призналась также, что за время карантина ни разу не
поругалась с супругом. Артистка и ее муж научились уважать личное пространство
другого человека. Например, Елизавета и Максим составили график посещения
душевой.
Знаменитости периодически отправляли детей на дачу к дедушке
Михаилу Боярскому. 70-летний артист с удовольствием возился с наследниками.
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